PSV komt supporters tegemoet met open training

De andere trainingssessies zijn volgende week wel allemaal besloten, zo staat in het schema van de club. Supportersvereniging PSV gaf deze week nog aan dat een volledig afgesloten Herdgang ‘over de pijngrens’ is. De club maakt vanaf nu per week een schema en het is nog even afwachten hoe er in de toekomst met het thema wordt omgegaan. Eerder is vanuit de directie van PSV al wel aangegeven dat bezoek van supporters aan De Herdgang mogelijk blijft.