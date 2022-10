PSV komt zes dramatische minuten niet meer te boven en verliest op bezoek bij FC Groningen

PSV heeft niet kunnen profiteren van het puntverlies van AZ en Feyenoord. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kreeg op bezoek in Groningen in de slotfase van de eerste helft drie treffers om de oren. Die klap was te groot voor de Eindhovenaren, die uiteindelijk na rust de schade niet meer ongedaan konden maken: 4-2. Zodoende verliest PSV de aansluiting met koploper Ajax.

Er was werkelijk geen vuiltje aan de lucht voor PSV, gedurende de eerste 39 minuten op bezoek bij FC Groningen. De Eindhovenaren hadden het merendeel van het balbezit, kregen via Cody Gakpo en Guus Til (tweemaal) een kans op de openingstreffer en hadden de organisatie achterin op orde. Tot het moment dat Armando Obispo kort voor rust de fout in ging, waarna Groningen-spits Ricardo Pepi uiteindelijk de score kon openen: 1-0.

Gekheid

Een tik in het gezicht voor PSV, dat tot op dat moment niets te duchten had voor de gastheren. De openingstreffer zorgde wel direct voor een flinke bak aan onzekerheid bij PSV, want niet veel later kopte Radinio Balker FC Groningen uit een corner ook op 2-0. En niet veel later, om de gekheid compleet te maken, pikte ook ex-PSV’er Cyril Ngonge zijn goaltje mee: 3-0.

PSV incasseerde in iets minder dan zes minuten drie tegengoals. Het was aan een rake kopbal (in de blessuretijd) van Ibrahim Sangaré te danken dat de Eindhovenaren nog met een heel klein beetje uitzicht de kleedkamer kon opzoeken.

Volledig scherm Cody Gakpo in duel met drie Groningen-spelers. © ANP

Snelle treffer blijft uit

Van Nistelrooij bracht na de rust direct Noni Madueke in voor de tegenvallende Anwar El Ghazi. Met Madueke aan de rechterkant begon PSV vol goede moed en volle druk naar voren in de hoop snel de aansluitingstreffer te kunnen maken. Die snelle goal, die PSV zo hard nodig had, bleef echter uit.

Met onder meer de inbreng van Luuk de Jong hoopte Van Nistelrooij het tij nog te doen keren. Het was echter Til die PSV een kwartier voor tijd weer helemaal terug in wedstrijd bracht door een rake kopbal (3-2). PSV voerde de druk nogmaals op. Obispo kopte op de lat en ook De Jong was dicht bij de gelijkmaker. In de absolute slotfase zorgde Groningen-middenvelder Pelupessy voor de definitieve nekslag door hard en hoog raak te schieten: 4-2.

