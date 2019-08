PSV koopt Ritsu Doan van FC Groningen en haalt hem naar Eindhoven

PS­V-verdediger Trent Sainsbury in Israël in gesprek met Maccabi Haifa over transfer

14:30 Australiër Trent Sainsbury mag deze week nog vertrekken bij PSV en is in gesprek met het Israëlische Maccabi Haifa over een transfer. Hij heeft nog twee andere ijzers dan PSV in het vuur. Een langer verblijf in Eindhoven is nog niet helemaal uitgesloten, omdat Sainsbury een gewaardeerd selectielid is. Toch proberen hij, zijn zaakwaarnemer en PSV nu te kijken of een transfer naar Maccabi mogelijk is omdat hij nu niet aan spelen toekomt.