PSV koppelt aanbod van en vraag naar crisishulp aan elkaar via virtueel prikbord

Podcast #PSVpraat met Aad de Mos | ‘De competitie kun je vergeten’

22:49 In aflevering zeven van de podcast #PSVpraat bellen we met PSV-clubwatcher Rik Elfrink en analist Aad de Mos over de ‘coronastop’ in de sport. ,,De competitie kun je vergeten. Neem dat maar van mij aan.”