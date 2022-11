PSV krijgt hulp van het team van Phillip Cocu en ligt plots op koers voor de ‘wintertitel’

Peesjevee-pod­cast: ‘PSV kan weleens spelers gaan sparen tegen Bodø/Glimt’

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het nog kort over de succesvolle week van PSV, waarin Arsenal en NEC werden geklopt. Journalist Paul Post, PSV-supporter Mascha Prins en PSV-volger Rik Elfrink praten met name over de aanstaande week, waarin Ajax-uit en Bodø/Glimt-uit op het programma staan.

