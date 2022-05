PSV krijgt in het nieuwe seizoen direct het nodige voor de kiezen: Johan Cruijff Schaal-duel in principe op 30 juli

COMPENSATIE PS­V-supporters kunnen hun corona-compensa­tie investeren in het Philips Stadion

Seizoenkaarthouders van PSV kunnen vanaf vandaag een keuze maken wat ze willen doen met het geld dat ze kunnen terugvragen vanwege een aantal gemiste thuiswedstrijden in het afgelopen seizoen. Door de corona-pandemie was het voor PSV in een aantal wintermaanden niet toegestaan om publiek toe te laten. De vaste bezoekers misten daardoor vier of vijf thuisduels in de eredivisie.

19 mei