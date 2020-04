PSV krijgt kritiek op korten salarissen spelers, maar treft wel doel

VV­CS-voorzitter Levchenko uit kritiek op PSV-top: ‘In principe hoeven voetbal­lers niks in te leveren’

28 april Voorzitter Evgeniy Levchenko van spelersvakbond VVCS heeft kritiek geuit op PSV-directeur Toon Gerbrands. Hij vindt dat de Eindhovense club te snel op het orgel is gegaan wat betreft het nemen van salarismaatregelen richting de spelers vanwege de corona-crisis. Levchenko uitte bij Voetbal International kritiek op het feit dat PSV al snel afspraken wil maken met spelers over salariskortingen. De directie leverde zelf per direct 20 procent van het salaris in, zolang zonder publiek wordt gespeeld.