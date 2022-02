PSV krijgt meer rust tijdens drukke weken, datum halve finale KNVB-beker bekend

NABESCHOUWING Roger Schmidt legt uit waarom hij bij PSV graag kiest voor een middenveld met Sangaré en Gutiérrez

PSV won zaterdagavond met 5-0 bij Vitesse en dat was na twee nederlagen een broodnodige zege voor de Eindhovense ploeg. Trainer Roger Schmidt kreeg na afloop veel vragen over zijn opstelling, onder meer over het middenveld. Het leek erop dat PSV opnieuw wel vaarde bij het duo dat Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez in die linie vormden. Hij ging ook in de tamelijk spectaculaire terugkeer van Noni Madueke, die nog voorzichtig met zijn lichaam om moet gaan.

12 februari