PSV krijgt met de nieuwe keeper Walter Benítez een echte winnaar, vindt Ruud van Nistelrooij

NIEUWE KEEPERPSV-trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde maandag na de eerste training van PSV in het nieuwe seizoen dat de Argentijnse keeper Walter Benítez (29) in Nederland is en door PSV medisch wordt gekeurd. Als die geen complicaties oplevert, wordt hij de nieuwe eerste doelman van PSV.

Volgens de trainer is de goalie een echte winnaar en is hij heel blij om naar PSV te komen. Andersom is Van Nistelrooij zelf blij de keeper te kunnen verwelkomen. ,,Wij hebben ons huiswerk gedaan. Karakter, prof en winnaar, dat zijn drie woorden die op hem van toepassing zijn”, zei Van Nistelrooij. ,,Uit de selectie kwam het toevoegen van een goalie als sterke wens naar voren. Ook een nummer negen staat op het verlanglijstje.” PSV heeft nog meer plannen, maar nog niet alles is bekend. De club heeft sterke Champions League-ambities en wil daarop de selectie inrichten. ,,We willen bij voorkeur snel weer deelnemen”, zei de trainer.

Het is geen geheim dat Luuk de Jong voor de spitspositie in beeld is en bij PSV de nieuwe nummer negen moet worden, maar Van Nistelrooij hield wat dat betreft nog wel een slag om de arm. ,,Bij niet-transfervrije spelers heb je ook te maken met een club die moet meewerken. Er zijn dan altijd externe dingen die meespelen. Bij Walter Benítez is dat niet zo, want hij komt transfervrij.”

Drommel

Benítez wordt de eerste keeper en Joël Drommel tweede goalie, zo is het plan. ,,Wij hebben Joël nog niet opgegeven, zeker niet. We hopen dat hij een goed niveau kan halen. We zijn ook blij dat Boy Waterman er als derde man bij is gekomen, zodat we Kjell Peersman de ruimte kunnen geven om bij Jong PSV ervaring op te doen.”