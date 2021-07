PSV krijgt na trammelant in eigen stadion straf van de UEFA

PS­V-tegenstan­der Galatasa­ray meldt coro­nasores: 2 positieve testen

16 juli De tegenstander van PSV in de twee voorronde van de Champions League heeft coronaproblemen in de selectie. Galatasaray rapporteerde vrijdagavond dat er twee positieve testen van eigen spelers zijn gekomen uit een testronde. Het is nog niet bekend om welke spelers het gaat.