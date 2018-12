PSV krijgt sportmedisch centrum op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven

PSV heeft Amerikaans jeugdinter­na­ti­o­nal binnen

21 december PSV haalt met de 18-jarige Amerikaan Richie Ledezma vrijdag een nieuwe speler binnen, die vanaf januari eerst bij PSV onder 19 en later bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie gaat voetballen. Hij is international bij Amerika onder twintig en komt van Real Monarchs, dat uitkomt in de United Soccer League, een van de competities in de Verenigde Staten. Na een stageperiode in de zomer besloot PSV om hem definitief in te lijven.