PSV krijgt vanuit de KNVB geen extra hulp in een van de meest turbulente weken ooit: duel met ADO moet doorgaan

PSV beleeft een van de meest turbulente weken ooit in de clubgeschiedenis. Ongeveer de halve selectie is door corona-besmettingen en blessures niet inzetbaar en de ploeg van Roger Schmidt werkt desondanks in rap tempo een aantal belangrijke wedstrijden af. Een vraag aan de KNVB om ADO-thuis van zondag uit te stellen vanwege alle problemen én om de kans op een goed Europees resultaat volgende week (uit bij PAOK Saloniki) te vergroten, werd door de voetbalbond afgewezen.

Onder meer door personele nood heeft PSV (twaalf of dertien spelers zijn niet inzetbaar) de KNVB deze week gevraagd om de wedstrijd tegen ADO Den Haag (van aanstaande zondag) uit te stellen. Volgens PSV kan deze ook op 27 december worden gespeeld. De KNVB heeft het verzoek tot teleurstelling van algemeen directeur Toon Gerbrands afgewezen. ,,Hier wordt leiderschap van de bond gevraagd en die is niet getoond”, vindt de PSV-voorman.

,,Als je hier de regie pakt, begrijp je waar het om gaat in topsport. Wij betalen net als de andere grote clubs in ons land voor flexibiliteit in het competitie-schema tijdens drukke weken. Nu is die om meerdere redenen nodig. Onze selectie mist een enorm aantal spelers door onvoorziene problemen en we spelen twee verre Europese uitwedstrijden achter elkaar. De druk op de nog inzetbare spelers in onze selectie wordt steeds groter. Het is van eminent belang dat we punten halen voor de Europese ranking halen voor de eredivisie. Dan moet je als voetbalbond zo'n wedstrijd naar achteren kunnen schuiven. Juist voor het belang van onze internationale prestatie, die ook onze competitie kan helpen. Ik vind het onbegrijpelijk dat hier niet wordt ingegrepen.”

Trainer Roger Schmidt reageerde nuchter op de situatie. ,,We hebben om hulp gevraagd en die krijgen we niet. Dat betekent dat we moeten spelen en we kunnen alsnog een ploeg samenstellen die zondag tegen ADO voor de overwinning kan gaan. De situatie is zeker niet makkelijk.” Schmidt maakte wel een voorbehoud, omdat uit de corona-testronde bij PSV van vrijdag misschien weer nieuwe besmettingen kunnen volgen. Blijkt zaterdagavond of zondag dat er opnieuw meerdere besmettingen in de selectie zijn, dan is er een kans dat PSV-ADO alsnog aar december verschuift.

Namens de KNVB reageert manager competitiezaken Jan Bluyssen. ,,Normaal gesproken zijn er vanuit een corona-gerelateerde situatie twee redenen om niet te spelen. Of de uitbraak is bij een club niet onder controle, of er staan geen twaalf spelers en een keeper op het wedstrijdformulier. Van beide situaties is hier geen sprake.”

Bluyssen geeft aan dat het duel met ADO eerder al qua tijdstip is verplaatst, van half drie naar kwart voor vijf. ,,In het kader van de veranderagenda hebben we hier al mee geholpen. We hebben gekeken naar de wedstrijd die PSV volgende week donderdag tegen PAOK speelt. Dat is een ontmoeting in de groepsfase van de Europa League. Daarvan speelt PSV er zes en dus is dit ene duel niet beslissend. Dat is een groot verschil met de eerdere Europese duels van AZ en Ajax, die wel leidden tot uitgestelde duels in de eredivisie. Ajax en AZ speelden toen wedstrijden in een knock out- of play off-fase. Op basis daarvan hebben we toen uitstel verleend”, aldus Bluyssen.

,,Nu doen we dat niet omdat we alleen in extreme situaties wedstrijden willen verschuiven. Dit is een abnormaal seizoen, waarin niks zeker is en waarin we ook met z'n allen flexibel moeten zijn. PSV heeft genoeg spelers beschikbaar, op basis van de regels die zijn opgesteld. We hebben van meerdere clubs verzoeken tot uitstel van wedstrijden gehad, maar proberen daar dezelfde lijn bij aan te houden.”

Bluyssen zegt dat de coöperatie van eredivisieclubs (ECV) over deze situatie is gecontacteerd en dat alle clubs eerder de spelregels met de KNVB hebben opgesteld. ,,We praten hier ook niet over een eventuele verplaatsing, maar over een duel mogelijk uit een speelronde halen.” De KNVB wil dat uiteindelijk dus niet.