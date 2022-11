PSV laat de wintertitel liggen en krijgt weer klop van kwelgeest AZ

Dominant

Ondertussen werd AZ ook nog een paar keer gevaarlijk en zeker voor rust had de ploeg van Pascal Jansen de zaken meestentijds redelijk voor elkaar. In de eerste fase van de eerste helft was AZ kortstondig de bovenliggende partij, maar na de 0-1 nam PSV het heft in handen en domineerden de Eindhovenaren. Tot goals leidde dat dus niet, omdat de afwerking niet voldoende was en PSV ook geen enorme trits aan kansen kon uitspelen. Vlak voor rust gaf Tijjani Reijnders met een schot op de lat nog een waarschuwing aan PSV, dat in de eredivisie in dit seizoen het eerste puntenverlies in eigen huis leed.