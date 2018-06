PSV laat oom van Denzel Dumfries stralen bij presentatie rechtsback

John Dumfries reed begin juni op de fiets door de Frederiklaan en iedereen veronderstelde dat hij een supporter was die al een shirt van de speler van sc Heerenveen had laten drukken. In werkelijkheid ging het om een eigen tricot met nummer 8 voor Eindhovenaar Dumfries, sinds 1970 al PSV-supporter en onder de PSV-aanhang een bekendheid. Manager marketing Guus Pennings van PSV kiekte Dumfries en onbedoeld werd zijn foto opeens een internethit. Pennings had niet in de gaten dat het om John Dumfries (ook wel Remus genoemd) ging en kon er achteraf wel mee lachen.