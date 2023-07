PSV laat Timo Baumgartl na mondelinge afspraken naar Gelsenkirchen gaan: Schalke 04 heeft beet

Supporters van PSV en de club zelf moeten boeten van de KNVB

PSV heeft een straf gekregen van de KNVB, omdat supporters van de club in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen vuurwerk hebben afgestoken. Dat gebeurde in Alkmaar, waar PSV plek twee in de eredivisie veilig moest stellen. Op die wedstrijd stond veel spanning en PSV was in staat om in Noord-Holland te winnen, waardoor de ploeg in de voorrondes van de Champions League mag uitkomen.