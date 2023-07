PSV laat trainer Adil Ramzi alsnog vertrekken naar een van de grootste clubs van Afrika en gaat voor een nieuweling

Ooit verdreef hij Gastón Pereiro naar de tribune bij PSV, nu wil hij indruk maken in Duitsland: ‘Natuurlijk vind ik het nog weleens jammer’

Hij kreeg ooit de voorkeur boven de grote namen bij PSV, maakte indruk in de Europa League, kon naar Kroatische topclubs, maar het liep nét even anders voor Amar Catic (24). Via een omweg is hij nu een gewaardeerde prof in Duitsland. Maar wat als hij in 2019 minder pech had gehad?