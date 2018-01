PSV laat zege tegen Fluminense in de slotfase glippen: 1-1

Florida-blog (8): Commerciële kansen voor PSV in (Latijns- en Zuid-)Amerika

12 januari Bij een taxirit in de Verenigde Staten beginnen over voetbal is in de meeste gevallen nog net niet hetzelfde als vragen naar een literfles bronwater in de woestijn. De sport is zeker wel wat populairder dan pakweg schaatsen in Spanje of Portugal, maar moet natuurlijk de grote jongens van bijvoorbeeld de NBA wel erg ver voor zich dulden.