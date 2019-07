PSV lanceert groen 'streetstyle’ tenue in aanloop naar open dag en duel met VfL Wolfsburg

Met Boscagli dicht PSV het laatste gaatje in de selectie, die kwalita­tief nog beter kan

16 juli Als PSV er deze week in slaagt om prooi Olivier Boscagli (21) definitief in te lijven, is het laatste gaatje in de A-selectie in principe gedicht. Op dit moment was er nog geen tweede linksback voorhanden, waardoor trainer Mark van Bommel op trainingen en bij oefenduels een beroep moest doen op enkele onervaren Jong PSV'ers.