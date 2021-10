PSV leed over vorig seizoen dik 23 miljoen euro verlies, maar ziet genoeg perspectief

Jonge Nuenense Vos bleek geen gewone welp en gedijt nu goed onder Van Nistelrooy

15 oktober Voor Dennis Vos is PSV een soort tweede ‘thuis’. En het eerste thuis is met Nuenen niet ver weg van de club, stelt hij tevreden vast. ,,Onze is opleiding is nu echt heel erg goed.” Vanavond reist hij met Jong PSV tijdens de herstart van de competitie naar Kerkrade, waar de uitwedstrijd tegen Roda JC wacht.