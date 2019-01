PSV legt een basis in Qatar, waar perfectionist Van Bommel zich niet heeft misrekend

,,Wie krijgt hier nou geen zin om te voetballen”, zegt Mark van Bommel in Qatar als de coach met een groepje van vier vaste volgers van PSV aan tafel is gegaan. Plaats van handeling is de Aspire Tower, een in 2007 afgebouwd complex met 51 verdiepingen van gemiddeld zes meter hoog.

PSV verblijft acht dagen in dit meer dan prestigieuze gebouw in Doha, de hoofdstad van het oliestaatje in het Midden-Oosten. Overdag en vooral in de avond is het welvaartsicoon, dat ook als ‘The Torch’ bekendheid geniet, tot in de wijde omtrek niet te missen.

Als een vuurtoren op zee verlicht de driehonderd meter hoge toren de omgeving, waar nogal wat hectares voorzien zijn van grasvelden zoals moeder natuur ze over de hele wereld aan de voetballerij zou moeten schenken.

Bayern München traint er een week, Club Brugge strijkt er eveneens neer en ook PSV maakt gebruik van de matten, die tot op de nanometer geperfectioneerd lijken. Egaler dan egaal, exact op de juiste lengte en met een kleur groen die uitstekend geschikt zou zijn voor elk logo van een politieke partij die zich op het gebied van duurzaamheid en milieu wil profileren.

Voor politiek is PSV absoluut niet in Qatar neergestreken, maakt Van Bommel en een dag later algemeen directeur Toon Gerbrands namens PSV duidelijk. Er ligt geen negatief reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken en dus kan de club gewoon naar dit niet overal onomstreden land afreizen, is de stelling van de algemeen directeur. Hij laat elke vorm van discussie over aan anderen, die zich ongetwijfeld nog volop gaan roeren nu Qatar in 2022 het WK gaat organiseren. In aanloop naar het evenement zal er volop worden gesproken over de mensenrechten in het land, waarin tal van nationaliteiten het leeuwendeel van het werk opknappen.

Rondleiding

Een voorproefje van een van de toplocaties van het op een na grootste sportevenement ter wereld krijgt het kwartet Nederlandse verslaggevers al voor de gesprekken met Van Bommel en Gerbrands. Een rondleiding door een van de WK-stadions levert niet al te veel nieuwe inzichten op. Misschien wel het meest opvallende moment is dat een van de fotografen vanuit de entourage uit Qatar de opmerking krijgt om maar geen arbeiders op de foto te zetten, als hij in het stadion plaatjes zou schieten.

Met veel trots wordt verteld hoe in de toekomstige WK-tempel de temperatuur via een paar duizend zoemende airconditioners van meer dan veertig graden naar slechts achttien graden kan worden teruggebracht. Een gruwel voor elk klimaatakkoord, maar voor de sceptici is er hoop. Helemaal aan het einde van de rondleiding wordt nog even gewezen op een soort duurzaamheidscertificaat in het stadion. Een kleinood op de wand bij de ingang is een soort getuigschrift, dat vrij vertaald afgegeven is door ‘Wij van Qatar adviseren Qatar’. Het duurzaamheidsthema is in het Midden-Oosten ieder geval geen totaal onbekend terrein.

Snel terug naar PSV, dat in april of mei kampioen van Nederland wil worden en zich in het woestijnklimaat op de best denkbare manier meent te kunnen voorbereiden. Van Bommel somt op wat daar allemaal voor nodig is. Goed rusten, eten en slapen in een goed hotel en trainen onder goede weersomstandigheden. Niet meer, niet minder.

De perfectionist heeft zich niet misrekend met de trip naar Qatar, waar hij eerder met Bayern al verbleef. Bijna alles klopt en alleen in de slotfase van het trainingskamp steekt een zeldzaam gure en koude wind op, die voor de lokale bevolking zo ongeveer voelt als een nieuwjaarsduik in de Dommel.



Fluitje

Op dag één spreekt Van Bommel de groep kort toe, waarna een indrukwekkende serie trainingen vol voetbalvormen volgt. Ver boven het spelershotel van PSV is de voortdurend schijnende zon getuige van een reeks afmattende oefensessies, waarin bijvoorbeeld het trainen van omschakelingen stelselmatig terugkeert. Niet via de traditionele loopjes waarbij de conditie-trainer met het fluitje het ritme bepaalt, maar alles gaat via spelvormen.

Na een aanval nog even tachtig meter terug? Dat mag geen probleem zijn, vindt de trainer die veel van zichzelf en zijn groep eist. ,,Je moet alles doen om je team te helpen. Al is de bal net in je gezicht geschoten”, zo vertelt hij tijdens zijn gesprek met de journalisten. Het voorkomen van tegengoals stond vorig seizoen bij PSV onder 19 al enorm hoog op de agenda bij Van Bommel en dat is dit seizoen niet veranderd. Ziel, zaligheid, lijf en leden moeten allemaal in de strijd worden geworpen om ballen te blokken en het doel schoon te houden.

In eerste instantie leek het erop dat PSV niet veel van de sessies aan de ogen van de buitenwereld wilde toevertrouwen. Met een regime van open trainingen van twintig minuten en twee of drie voor een interview beschikbare spelers probeerde PSV in eerste instantie de week af te werken. Daarmee wilde de club een goede balans vinden in het zorgen voor rust en behoud van bedrijfsgeheimen, naast een goede relatie met de pers en door hen bereikte achterban.

Van Marwijk

De soep werd uiteindelijk veel minder heet gegeten dan opgediend, omdat Van Bommel een coach is die zich laat bijstaan door verstandige en zeer ervaren functionarissen. En omdat Van Bommel ook bereid is om zich door hen te laten adviseren en dan zijn mening durft bij te stellen. Onder anderen oud-bondscoach Bert van Marwijk heeft alles meegemaakt in de voetballerij en zag de noodzaak van zoveel besloten trainingen ogenschijnlijk niet in.

Van Bommel toonde al na een dag aan regels niet in beton te gieten en daarmee was PSV weer de transparante en open club die het al bijna 106 jaar kan en wil zijn. Als het kan hoort PSV voor iedereen toegankelijke topsport te bieden, met de lat op de hoogst denkbare plek en af en toe ook een dosis relativering via gezond verstand. Daarbij horen in het huidige tijdperk vol sociale media en andersoortige initiatieven ook grenzen die de trainer formeel en informeel kan bewaken.



Aanknopingspunten

Transparantie die soms op gespannen voet staat met marketing (de club wil eigen nieuws multimediaal uitventen) en om voetbaltechnische redenen niet altijd uitkomt. Maar laten we het belang van dat laatste ook weer niet overdrijven. FC Emmen-coach Dick Lukkien zal voor het duel met PSV van volgende week zondag niet veel wijzer zijn geworden, nu de trainingen wel grotendeels openbaar waren.

Drentse spionnen zijn in Qatar niet gesignaleerd en ook de video-filmpjes van de ter plekke aanwezige verslaggevers boden weinig aanknopingspunten voor de coach die met bescheiden middelen goed werk verricht in de eredivisie.

En die marketing? Er wordt binnenkort waarschijnlijk een aantal voor PSV prettige handtekeningen gezet. Meerdere spelers staan op het punt hun contract te verlengen en daardoor naderen mooie momenten om uit te dragen.



Vaste gast Wesley Sneijder heeft die mooie momenten allemaal allang beleefd. De oud-international toont zich op de tribune enthousiast over Mohammed Ihattaren (16), die in zijn passing en voortzetting elke keer laat zien hoe zuiver zijn techniek is en steeds de oplossing naar voren zoekt. Naast Sneijder laten ook Arjen Robben en Nigel de Jong hun gezicht zien bij PSV. Robben doet dat eenmalig en ziet de camera's begrijpelijkerwijs klikken als hij op een van de provisorisch neergezette tuinstoelen langs het trainingsveld naast John de Jong en later ook naast Mark van Bommel plaatsneemt.

Komt hij terug naar Eindhoven in het komende seizoen? We zullen het moeten afwachten. ,,Ik ben heel vereerd met alle interesse”, laat hij tijdens een persconferentie weten. Samen met John de Jong en Van Bommel spreekt hij bij PSV informeel, om vervolgens richting het veld van Bayern te rennen. Twee buitenlandse journalisten die per se een quote willen, hebben het nakijken.

Sneijder heeft het duidelijk minder druk en bekijkt vier trainingen van begin tot eind. Hij geniet zichtbaar van de pass- en trapvormen en ziet het natuurtalent van Ihattaren van dichtbij. De Utrechter is een van de grote ‘jeugdprojecten’ van PSV en moet nog meer dan een maand wachten op zijn zeventiende verjaardag. Hij heeft de potentie om in de toekomst de basis van PSV te halen, klinkt het van alle kanten.



Geduld

Samen met vleugelflitser Zakaria Aboukhlal en spits Yorbe Vertessen is Ihattaren een nieuwe veldspeler in de selectie van PSV, die een goede indruk maakt en zijn technisch surplus snel hoopt in te zetten bij het eerste elftal. De weg daarheen hoeft niet lang te zijn, maar kan wel bezaaid zijn met voetangels. Geduld, managen van de verwachtingen, hongerig blijven, verantwoord doorgroeien en ook ‘geniet en laat het maar zien op het veld’: allemaal kreten die bij deze fase van zijn carrière horen.

Externe media krijgen hem via PSV nog niet te spreken, maar Ihattaren is op het oog een jongen die met zijn voeten alles al zegt. In een paar wedstrijdminuten heeft iedereen genoeg gezien. Het gaat hier in de toekomst absoluut niet bij blijven.



Prognosticeren

Dat Ihattaren in het eerste elftal gaat landen, lijkt een minder gewaagde voorspelling dan een titel van PSV in 2019 prognosticeren. ,,Ajax zit niet te slapen”, zegt Daniel Schwaab als we hem met het kleine gaatje tussen de twee Nederlandse topploegen confronteren. Al voor het seizoen waren de Amsterdammers voor iedereen dé grote favoriet en drukte zelfs Van Bommel Ajax in de rol van grootste kanshebber.

,,Maar niet altijd wordt de favoriet kampioen”, zei de trainer ook. Voorlopig was die voorspelling ‘spot on’, omdat er nog wel even voor gevoetbald moest worden en PSV ook nogal wat kwaliteit binnenboord had gehouden én gehaald.

Denzel Dumfries, José Angelino en Nick Viergever bleken voor de defensie uitstekende krachten en groeiden uit tot onomstreden namen. De enige linie waarop Van Bommel met vraagtekens kampt, is duidelijk het middenveld en dan meer specifiek maar één positie: die van de nummer 10. Dat was al zo voor de reis naar Qatar en daarin is geen verandering gekomen. Het is Pereiro of Gutiérrez en er zijn ook andere keuzes denkbaar, al moet Van Bommel daar weer voor schuiven in zijn elftal en dat doet hij ogenschijnlijk niet graag.

Is Gastón Pereiro in vorm, dan is er eigenlijk geen discussie.

De Uruguayaan is in potentie een van de beste PSV'ers, maar laat dat ook in zijn vierde seizoen in Eindhoven nog te weinig of in ieder geval niet consequent zien. Daardoor kan Érick Gutiérrez momenteel zijn neus aan het venster drukken, na een moeizame periode. Voorin en achterin zijn de keuzes ook in Qatar duidelijk en is er geen discussie mogelijk. Het verdedigende blok op het middenveld staat voor Van Bommel met Jorrit Hendrix en Pablo Rosario ook en dus blijft alleen de invulling voor nummer ‘10' voor twijfels zorgen. Pereiro lijkt nog altijd de aangewezen man, maar Gutiérrez wil op die plek - niet zijn favoriete - ook graag stralen.

Tegen Club Brugge staat de Mexicaan in de basis, maar maakt Pereiro in het slotstuk tussen de jonkies de beste indruk. Is hij dan eindelijk geprikkeld? Zo blijft er voor Van Bommel ook de komende dagen in aanloop naar FC Emmen-uit wat te puzzelen over. En moet Hirving Lozano weer in het team gepast worden, na een periode van afwezigheid wegens privé-omstandigheden.