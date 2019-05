PSV legt in rap tempo jonge talenten uit eigen opleiding vast

PSV neemt afscheid van Jong PSV’er Bertalan Kun (20)

17 mei PSV heeft afscheid genomen van Bertalan Kun. De 20-jarige Hongaar en de Eindhovense club zijn niet tot overeenstemming gekomen over een nieuw contract. Kun speelde afgelopen seizoen regelmatig linksback bij Jong PSV en kon op meerdere posities uit de voeten. Hij maakte een belangrijke goal in het uitduel met Jong Ajax in januari.