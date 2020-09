PSV legt jeugdinternational Iggy Houben (15) vast

Zaakwaarne­mer Jorrit Hendrix: ‘Hij heeft zijn hoofd er voor PSV altijd bij’

25 september Jorrit Hendrix zat donderdag tijdens het Europa League-duel van PSV met NS Mura op de tribune en was niet geselecteerd bij de eerste achttien spelers. Trainer Roger Schmidt toonde zich een dag later desgevraagd respectvol naar de drievoudig eredivisiekampioen en loofde zijn curriculum vitae bij PSV. Hij zei ook dat ‘Hendrix (25) nadenkt over de toekomst en mogelijk vertrekt’. De trainer gaf eveneens aan dat zijn tribuneplek in Slovenië met die situatie te maken had.