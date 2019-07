PSV legt Tsjechische aanjager Michal Sadílek langer vast

Pablo Rosario: ‘Uiteinde­lijk draai je het om, dat is het belang­rijkst’

23 juli Pablo Rosario (22) beleefde een ‘aanvoerdersdebuut’ om niet snel te vergeten bij PSV. De middenvelder is de tweede aanvoerder van PSV en droeg de band tegen FC Basel omdat eerste captain Ibrahim Afellay afwezig was. ,,We hadden totale controle, toch geven we twee goals weg. Dat is een minpunt. Maar uiteindelijk draai je het om, dat is uiteindelijk het belangrijkst.”