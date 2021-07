PSV legt voor het eerst in de historie een Cypriotische speler vast: Konstantinos Evripidou

PSV heeft zaterdag de 16-jarige Cypriotische middenvelder Konstantinos Evripidou voor drie jaar vastgelegd. Het talent was eerder deze zomer op stage in Eindhoven en liet daarin een goede indruk achter. PSV deed de verdedigende middenvelder een aanbieding en de zaak was daarna snel rond.

Evripidou is de eerste Cypriotische speler ooit die bij PSV onder contract staat en was hiervoor bij AEK Larnaca actief. ,,Een enorme eer”, zo reageerde het talent. ,,Ik heb alles gegeven tijdens mijn stage en ben blij dat ik de mensen bij PSV heb kunnen overtuigen. Voor mij is dit een geweldige kans om me tussen hele goede spelers nog beter te ontwikkelen.”

De nieuwe speler sluit voorlopig aan bij PSV onder 17, van waaruit hij stappen naar boven moet zien te maken. Hij gaat in Nederland bij een gastgezin wonen en wil in de verre toekomst weer terugkeren in Cyprus, na een mooie voetbalcarrière in Europa. ,,Ik ben al heel jong begonnen met voetballen en ga van hieruit proberen om zo ver mogelijk bij PSV te komen”, vertelde het talent. ,,Ook de opleiding bij mijn school in Cyprus zet ik ondertussen online door.”

Berisha en Boateng

Evripidou werd door de transfergekte bij PSV afgelopen week al aangezien voor de met PSV in verband gebrachte aanvaller Mergim Berisha, nadat hij gespot was op de luchthaven. Er werd zelfs gedacht dat Jérôme Boateng ergens bij zijn zakelijke entourage was gezien. Zo ver als deze twee volwassen profs is de nieuwe jeugdspeler natuurlijk nog lang niet en hij krijgt op trainingscomplex De Herdgang bij PSV de kans om zich in alle rust te ontwikkelen.

De Cyprioot is niet de enige nieuwe speler die PSV de komende weken nog wil vastleggen voor de eigen opleiding. De club broedt ook nog op een aantal nieuwe spelers voor Jong PSV. PSV legde zaterdag ook de 16-jarige Jevon Simons voor twee jaar vast. Hij is een aanvallende middenvelder en zat al in de jeugdopleiding. Simons tekende voor twee seizoenen.