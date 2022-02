PSV-leiding neemt de tijd voor invulling vacature Schmidt en gaat nog niet op namen in

PSV loert nog kritisch op de transfer­markt en behoudt Sangaré, breed­te-versterkin­gen afgewezen

Het was de afgelopen dagen opvallend rustig bij PSV en gisteren rekenden weinig ingewijden nog op spektakel op de slotdag van de winterse transfermarkt. Toch blijft de club loeren naar opties die eventueel nog vrijkomen. Daarnaast is er tevredenheid dat Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré ondanks concrete buitenlandse interesse aan boord blijven. Sangaré is begin deze week terug na de strijd om de Afrika Cup.

31 januari