PSV leunt op het leeuwenhart van Mauro Júnior, die in Eindhoven niks cadeau kreeg

NABESCHOUWING Roger Schmidt put vertrouwen uit enorm moeizame zege van PSV op Sparta: ‘Wij kunnen ook vechtwed­strij­den winnen’

Na afloop van Sparta-PSV was trainer Roger Schmidt van PSV zondagmiddag een opgetogen man. Het duel dat hij voor zijn ogen had gezien, was volgens hem een typische wedstrijd waarin alleen winnen telt. Dat gebeurde pas na een man meer-situatie voor PSV. ,,De rode kaart maakte het wel wat makkelijker in een voor ons moeilijk duel”, was de reactie van de trainer van PSV.

27 februari