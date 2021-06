PSV ligt buiten de lijnen weer op koers: ‘Wie had dat vorig jaar kunnen denken?’

FC Emmen haalt voormalig PSV'er Peter van Ooijen binnen

23 juni Peter van Ooijen gaat proberen om met FC Emmen weer snel terug te keren in de eredivisie. De 29-jarige middenvelder zat na een uitstap naar Duitsland even zonder club, maar heeft in Drenthe een nieuwe uitdaging gevonden. De door PSV opgeleide van Ooijen tekent voor een seizoen, met de optie op nog een jaar.