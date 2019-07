PSV lijkt met Paco Casal aan de goden overgeleverd: Pereiro niet naar Spartak Moskou

Het viel al enigszins te voorspellen: Gastón Pereiro gaat voorlopig niet naar Spartak Moskou. Hoewel PSV en de Russen een akkoord hadden bereikt over een overgang (voor 15 miljoen euro), denken Pereiro en vooral ook zijn bepalende entourage dat een transfer nu geen goed idee is. Ze willen dus niet meewerken en daarmee kan PSV voorlopig fluiten naar de miljoenen. Pereiro zelf had naar verluidt al weinig trek in het avontuur en dat kwam een deel van zijn zakelijke begeleiders bepaald niet slecht uit.

Pereiro wordt in hoofdzaak bijgestaan door Paco Casal, een Uruguayaanse spelersmakelaar en mediamagnaat. In Nederland wordt hij zakelijk geholpen door voormalig PSV-keeper Peter Gerards en ook elders zijn nog andere agenten voor hem aan het werk. Binnen het zakelijke netwerk rond de 24-jarige Zuid-Amerikaan trekt Casal uiteindelijk aan de touwtjes en hij geldt als onberekenbaar, sluw en meedogenloos. Dat bleek al toen Pereiro in 2015 naar PSV kwam en Casal een van de meest gelouterde voetbalbazen van Nederland - Marcel Brands - werkelijk tot wanhoop dreef. Alleen in een andere PSV-directeur - Peter Fossen - trof hij gevoelsmatig iemand met wie hij wel kon dealen en mede dankzij zijn inbreng werd alsnog een overeenkomst gesloten.

Nu Pereiro nog maar een eenjarig contract bij PSV heeft, wordt een nieuw machtsspelletje tussen PSV en Casal gespeeld. Een transfer is de komende weken zeker nog mogelijk, maar de agent kan zijn speler ook zonder met de ogen te knipperen uit zijn tot 30 juni 2020 geldende contract laten lopen. Het zou een miljoenenstrop voor PSV betekenen en in dat geval kan Casal een miljoenenpremie incasseren bij een club waar Pereiro transfervrij tekent. PSV betaalde in 2015 ongeveer 7 miljoen euro voor Pereiro en deze zomer is de laatste gelegenheid om te ‘cashen’, aangezien hij zijn contract op instigatie van Casal niet verlengt.

Geraffineerd

Casal speelt volgens bronnen in zijn omgeving clubs snoeihard en geraffineerd tegen elkaar uit. Het liefst wacht hij deze zomer met een eventuele transfer voor Pereiro tot 8 augustus (sluiting Britse transfermarkt) of 2 september (sluiting andere markten). Watford toonde eerder belangstelling en mag tot uiterlijk 8 augustus zaken doen. Italiaanse clubs, waar Pereiro ook op de radar staat, kunnen dat tot 2 september. Pereiro is eerder onder meer aangeboden aan AC Milan en ook door SSC Napoli is er naar hem geïnformeerd.

Is het allemaal niet naar de wens van Casal, dan laat hij Pereiro zijn contract uitdienen bij PSV en alle negatieve gevolgen zijn dan voor PSV en de speler, die dan misschien een jaar niet speelt als PSV zou besluiten maatregelen te nemen. Binnen zijn omgeving wordt verondersteld dat Casal in dat geval zonder problemen een financiële pleister plakt op de mentale wonden van Pereiro, in de vorm van een prettige bijdrage op zijn bankrekening. Trainer Mark van Bommel gaf donderdag overigens duidelijk aan dat Pereiro van hem niet weg hoeft. Hij kan praten over de sportieve gronden en Pereiro hoort ook zonder twijfel altijd bij de beste 18 spelers van PSV.

Komt het zwartste scenario voor PSV uit, dan moet de Eindhovense club de transferwaarde van een duur ingekochte kracht compleet afschrijven. PSV sloot deze zomer dus een deal met Spartak, maar lijkt beter eerst een deal met Casal te kunnen sluiten alvorens er met een club een overeenkomst is bereikt. Daarna is het alsnog afwachten of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Pas als de inkt van contracten droog is, Paco Casal zijn vulpen weer in de dop heeft gedaan en in het vliegtuig op weg naar huis is, lijkt bij transferplannen slapen op twee oren mogelijk.