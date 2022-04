PSV lijkt zonder kleerscheuren door de clash met Leicester gekomen: ‘Nu op naar RKC, dat we op waarde schatten’

Schmidt blikte vrijdag nog kort terug op de Conference League-wedstrijd in Engeland en denkt dat PSV er zelfvertrouwen aan over kan houden. ,,Nu wordt de volgende uitdaging om er tegen RKC weer te staan. Wij onderschatten hen zeker niet. RKC is een ploeg met goede aanvallers, die het bijvoorbeeld ook Ajax in de Johan Cruijff Arena heel moeilijk heeft gemaakt. Dat betekent dat ze kwaliteiten hebben en dat we gefocust moeten zijn.”

Thomas, Obispo, Mwene

Enkele wisselingen bij PSV zijn niet uitgesloten, gaf de trainer aan. ,,We zullen kijken of een aantal spelers de wedstrijd kan gebruiken om ritme op te doen of juist enige rust nodig heeft. Dat heeft niets met onderschatting te maken, maar met het feit dat we iedereen graag fit willen houden.” Na Leicester-uit leek geen sprake van nieuwe blessures bij PSV, dat op dit moment Ryan Thomas, Armando Obispo en Phillipp Mwene mist. Daardoor is met name achterin sprake van krapte, maar vooralsnog heeft Schmidt nog spelers genoeg over.