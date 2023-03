PSV loot in de halve finale van het bekertoernooi tegen stuntend Spakenburg

PSV is de bekerhouder en verschalkte dit seizoen voor ADO ook Sparta en FC Emmen in de tweede voetbalcompetitie van Nederland.

De halve finales van de strijd om de KNVB-beker worden dit seizoen afgewerkt op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. De bekerfinale is op zondag 30 april. De winnaar van het bekertoernooi gaat sowieso naar de play-offs van het toernooi om de Europa League in het volgende seizoen, tenzij het de nummer 1 of 2 in de eindstand van de reguliere competitie is.