PSV loot in het bekertoernooi een ploeg waarmee de Eindhovenaren nog een appeltje te schillen hebben

Roger Schmidt ziet geen geweldig PSV en een echte Joey Veer­man-goal: ‘Dat is een aanval finishen met precisie en controle’

Trainer Roger Schmidt was na afloop van PSV-Telstar niet tevreden over het spel van zijn team, dat moeizaam won en naar de kwartfinale van het bekertoernooi gaat. ,,Het was geen geweldige wedstrijd van ons. Soms zijn dit makkelijke duels en soms lastige, maar het enige dat echt telt is dat we door zijn. De tegenstander was fel tegen ons en daardoor konden we te lang niet controleren. Na de 1-0 kregen ze nog meer overtuiging.”

