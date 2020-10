PSV loot om 13.00 voor groepsfase Europa League: alle mogelijke tegenstanders op een rij

PSV zit in pot 1 en ontloopt daardoor in de groepsfase de ploegen met de beste Europese ranking. PSV kan niet loten tegen Tottenham Hotspur, Arsenal, AS Roma, SSC Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villareal, CSKA Moskou, Sporting Braga, AA Gent en Celtic.

Geen Feyenoord en AZ

In de drie andere potten zitten 36 ploegen, waarbij PSV niet tegen Feyenoord en AZ (allebei in pot 3) kan loten. In pot 2 zitten Dinamo Zagreb, Sparta Praag, Slavia Praag, Ludogorets, Young Boys, Rode Ster Belgrado, Rapid Wien, Leicester City, Qarabag FK, Paok Saloniki, Standard Luik en Real Sociedad. Een van deze ploegen treft PSV dus in de groepsfase.



Uit pot 3 kan PSV stuiten op AC Milan, AEK Athene, Granada, Glasgow Rangers, Maccabi Tel-Aviv, Molde, Hoffenheim, LASK Linz, CFR Cluj of Hapoel Beer-Sheva. Tenslotte treft PSV uit pot 4 een van de volgende tegenstanders: Zorya Luhansk, OGC Nice, Lille, NK Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger AC, Omonia Nicosia of CSKA Sofia.