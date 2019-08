PSV loot vrijdagmiddag voor Europa League, wie kan de ploeg tegenkomen?

Van Bommel koestert plaatsing voor groepsfase Europa League: ‘Heel belangrijk voor ons’

29 augustus Spelen in een Europees hoofdtoernooi was de laatste jaren voor de Nederlandse topteams niet altijd een vanzelfsprekendheid. Mark van Bommel koesterde donderdagavond het succes dat PSV in Nicosia boekte. Dankzij een 0-4 zege gaat de ploeg naar de Europa League-groepsfase. ,,Voor ons is dit een belangrijke stap. We willen graag internationaal actief zijn en krijgen nu de kans om ons weer te meten met andere teams in Europa.”