PSV maakt het zichzelf niet makkelijk met een keuze voor Qatar

Opnieuw is er kritiek op PSV, nu de Eindhovenaren komende winter kiezen voor een trainingskamp in Qatar. Eerder kreeg Ajax al de nodige verwijten en nu is het de beurt aan de nummer drie van de eredivisie, die eveneens naar het Midden-Oosten gaat.

In januari zijn de rood-witten wederom actief op en rondom de zogeheten ‘Aspire Zone’, een indrukwekkend voetbalcomplex op een steenworp afstand van de pompeuze ‘Aspire Tower’. In dit driehonderd meter hoge hotel en op de nabij gelegen grasvelden is het voor sporters geweldig toeven en het zal niemand uit de Nederlandse delegatie aan iets ontbreken.

PSV beschouwt de trip als een waardevolle ‘sportieve investering’ en moet er ook daadwerkelijk voor in de buidel tasten. Tien maanden geleden was de club eveneens in Doha, op voorspraak van trainer Mark van Bommel. Destijds trainde PSV samen met Bayern München en Club Brugge op het Aspire-complex en met name de Duitsers konden in eigen land ook rekenen op flink wat kritiek.

De critici vinden dat de clubs hun maatschappelijke imago te grabbel gooien, door in dit land in het Midden-Oosten te overwinteren. PSV probeert via de PSV Foundation het hele jaar om maatschappelijk het nodige bij te dragen, maar krijgt in deze van bijvoorbeeld Amnesty International onderuit de zak.



Erbarmelijk

De omstandigheden voor arbeiders in Qatar kunnen soms erbarmelijk of gruwelijk zijn en wijzen op slavernij anno 2020, zo hebben onafhankelijke documentairemakers aangetoond. Criticasters van de criticasters vinden het allemaal vergezocht of in het uiterste geval zelfs hypocriet dat voetbalclubs te horen krijgen dat ze daarom niet naar dit land moeten gaan. Daarnaast is bijvoorbeeld het WK voetbal in 2022 in Qatar, er was onlangs een WK atletiek en er is voor sporters dus geen reden om weg te blijven, zo vinden zij. Sport en politiek moet je gescheiden houden, klinkt het ook.

Welk standpunt je in dit soort kwesties ook inneemt, er zal altijd kritiek zijn. Dat maakt het alleen nog maar vervelender en zorgt voor verdeeldheid. Wie niks zegt of de stap van PSV niet veroordeelt of niet hard genoeg veroordeelt, krijgt vanuit andere hoeken het verwijt een wegkijker te zijn en wordt in het meest extreme geval bijna gezien als medeplichtige bij de instandhouding van een twijfelachtig regime. Wie wel iets zegt, roept automatisch weerstand op omdat er heel verschillend over dit thema wordt gedacht, met woorden als hypocriet of huichelachtig als reactie.

Kritiek

Feit is dat PSV zich met de keuze voor Qatar - net als Ajax - kritiek op de hals haalt en het zichzelf daarmee niet erg makkelijk maakt. Voor weerstand kun je niet altijd duiken, maar in dit geval is het een duidelijke keuze van PSV om naar Qatar te gaan en daarvoor ook te betalen. Ja, Oranje gaat er in 2022 ook naar toe als het Nederlands elftal zich plaatst voor het WK. Dat het toernooi daar wordt georganiseerd, is een keuze geweest waar Oranje geen invloed op had. PSV kiest er willens en wetens voor om naar Qatar te gaan en neemt dus op de koop toe dat er kritiek volgt. Kennelijk vindt de club de sportieve meerwaarde van een trip naar Qatar zelf zo belangrijk, dat die kritiek minder zwaar weegt.

Zouden er nergens anders ter wereld voetbalvelden liggen waarop in januari goed getraind kan worden in de winter en waar een goede tegenstander kan worden gevonden om tegen te oefenen? Bij PSV vindt men blijkbaar dat dit de allerbeste optie is en vindt men het de kritiek waard.

Los van alle politieke aspecten kun je je soms afvragen hoe waardevol een trainingskamp uiteindelijk is. Misschien een beetje tegen het zere been van de vele stafleden die in zo'n trainingskamp meegaan en een taak vervullen, maar toch. In seizoen 2015-2016 verbleef PSV in de winter op Malta en was er een oefenblamage tegen het lokale Hibernians. De tegenstander was in allerijl opgetrommeld omdat er niemand anders gevonden kan worden, waarbij nota bene een hulpje van de organisator (Stan van Hoeven) bij de tegenstander in de goal stond. Een zeldzaam sterke tweede seizoenshelft volgde, waarin PSV de basis legde voor de wonderbaarlijke titel van 2016. Vorig jaar was PSV ook in Qatar en was de waarde van het hele trainingskamp weg na tien minuten hotseknots-voetbal in Emmen. Alle goede sportieve bedoelingen ten spijt liep kalenderjaar 2019 uit op een flinke teleurstelling voor de Eindhovenaren.