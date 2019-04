PSV maakt seizoenskaart fors duurder, vijf tot acht procent

Van Bommel over PSV: ‘Uiteinde­lijk moeten wij blij zijn dat we winnen’

14 april ,,Ik had me de wedstrijd anders voorgesteld”, was de eerste zin die trainer Mark van Bommel na de wedstrijd tegen De Graafschap uitsprak. ,,Het was een moeilijke wedstrijd, waarin we niet in het spel kwamen. Het wordt dan 0-1, we kregen ontzettend veel kansen en maakten ze niet.”