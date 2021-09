PSV maakt vrienden met veel statistieken, maar het scorebord is de grote vijand en zet de club flink onder druk

Mario Götze moet even passen bij PSV, Sangaré, Mwene en Delanghe wel snel terug

21 september Mario Götze kan woensdag niet meedoen met PSV in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De creatieve middenvelder heeft spierklachten en laat daarom verstek gaan in Deventer. In De Adelaarshorst is Phillipp Mwene naar verwachting wel weer inzetbaar. Ibrahim Sangaré in principe nog niet, maar hij is wel snel terug.