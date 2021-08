PSV maakt zich op voor play-offs Champions League na late zege in Denemarken

PSV heeft zonder noemenswaardige problemen de play-offs van de Champions League bereikt. De return tegen FC Midtjylland eindigde in 0-1 door een late treffer van Armindo Bruma. Volgende week wacht eerst een uitwedstrijd met Benfica of Spartak Moskou.

Kon het dan toch nog gaan spoken in Herning? FC Midtjylland miste opnieuw zes spelers, onder wie sterspeler Pione Sisto, maar beet in de eigen MCH-Arena wel veel meer van zich af dan in Eindhoven. Bij PSV, dat met Davy Pröpper en Jordan Teze aan het duel begon, was het juist allemaal een tandje minder. Toch kon de ploeg zich die slordigheden permitteren.

Alhoewel: in de 19de minuut was Júnior Brumado wel héél dicht bij de 1-0 voor de Denen; hij knikte de bal uit een ingooivariant maar nét naast het doel van Joël Drommel. Verder viel er voor de rust nog bijna een voorzet binnen in het PSV-doel, maar dat was het dan ook wel.

PSV verzuimt te scoren

En PSV? Dat had zelf ook kunnen en móéten scoren in de eerste helft. Nadat Eran Zahavi al twee aardige kansen kreeg, kreeg aanvoerder Cody Gakpo de beste kans. Na een slim passje van Mario Götze kwam de Eindhovenaar alleen voor het doel, maar was hij veel te onrustig.

Ook na rust werd het nooit echt meer spannend, de strijd was in het heenduel eigenlijk al gestreden. Noni Madueke en Gakpo hadden nog kansen, maar ook zij sprankelden dit keer niet en werden gewisseld. De beste kans was nog voor Marco van Ginkel, die zijn inzet met moeite uit het doel geranseld zag worden.

Het leek in 0-0 te eindigen, maar toen was ineens Armindo Bruma, die in de extra tijd opleefde, de doelman verschalkte en PSV zo een 0-1 zege bezorgde.

Portugal of Rusland?

En dus maakt PSV zich op voor de laatste voorronde van de Champions League. Daarin wacht Benfica of Spartak, die nu nog tegen elkaar spelen (ruststand was 0-0). PSV speelt eerst een uitwedstrijd en kan zich vervolgens dan in eigen huis plaatsen voor het miljardenbal.

Opstelling: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Pröpper (89. Mauro Júnior); Madueke (64. Bruma), Götze (76. Van Ginkel), Gakpo (64. Vertessen); Zahavi (89. Fofana).