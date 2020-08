PSV maandag in gesprek met PSV Fans United over spandoek met tekst ‘All Lives Matter’

De tekst kan uitgelegd worden als een politieke tegenboodschap tegen de Black Lives Matter-beweging, die de strijd aanbindt tegen racisme. ,,In ons stadion willen we geen politieke statements, dat is de afspraak”, aldus zegsman Thijs Slegers in een reactie. Waarom is er dan niet voor gekozen om het doek weg te halen? ,,Het doek is blijven hangen omdat onze veiligheidsorganisatie volledig was ingesteld op het goed laten verlopen van de eerste ‘corona-wedstrijd’. Het verwijderen van een spandoek kan leiden tot onrust en dan kunnen de geldende corona-regels in het geding komen. Dat wilden we niet.”