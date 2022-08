PSV mag na een snikhete avond in Monaco nog dromen van de Champions League

PSV tilt de eerste prijs van het seizoen op en neemt ook nog een portie vertrouwen mee bij Ajax

PSV heeft na een zinderende wedstrijd in Amsterdam opnieuw de Johan Cruijff Schaal beet. Na een uitermate stroef begin kwamen de Eindhovenaren los en was de tandem Cody Gakpo-Guus Til enorm waardevol voor PSV, dat vol streed voor de zege en met 5-3 won. Geen seconde had het duel de geur van een aperitiefje voor een luxe maaltijd, die PSV dinsdag bij en tegen AS Monaco wil nuttigen.

30 juli