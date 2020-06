PSV mag ook in coronatijd dromen van bijna uitverkocht Philips Stadion

In totaal waren er uit de groep seizoenkaarthouders van vorig jaar 2.400 opzeggingen. Dat is meer dan in een regulier seizoen, maar minder dan PSV in veel scenario's had voorzien. ,,We denken nu vrijwel zeker te kunnen stellen dat we boven de 25.000 seizoenkaarten uitkomen. En misschien komen we zelfs dichtbij uitverkocht, als iedereen nog zou verlengen en de groep van 3.200 nieuwe mensen daadwerkelijk allemaal een kaart koopt”, zegt commercieel directeur Frans Janssen. ,,Dat zou heel bijzonder zijn in deze periode en misschien moeten we dan overwegen om geen wachtlijst meer te hanteren.” PSV verkoopt jaarlijks maximaal zo'n 28.000 seizoenkaarten, omdat de club altijd ruimte wil houden om losse tickets te verkopen. De totale capaciteit in het Philips Stadion ligt net iets boven de 35.000.