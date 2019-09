PSV meldt Philips Stadion aan als locatie voor groots Brainport-centrum: ‘Iconische plek’

PSV ziet in het Philips Stadion de perfecte locatie voor een nieuw 'Brainport-centrum’, dat de gemeente Eindhoven graag wil opzetten. Daarvoor is - afhankelijk van de gemaakte keuzes - wel een aantal verbouwingen nodig, zo verwacht de club. Aan de noordzijde van het stadion en ook richting de Vonderweg ziet PSV ruimte voor uitbreiding.

Voor het ontwikkelen en exploiteren van zo'n congres- en evenementencentrum in de Brainport-stad hebben nog tien partijen zich bij de gemeente Eindhoven gemeld. Er is dus tamelijk massale belangstelling om een complex in de stad te gaan bouwen en uitbaten.

Zeer realistisch

De kans is groot dat het project binnen een paar jaar daadwerkelijk van de grond komt, nu er zoveel belangstelling is. ,,Goed nieuws", zegt de Eindhovense wethouder van economische zaken Stijn Steenbakkers (CDA). ,,Dat een marktverkenning zoveel serieus geïnteresseerde kandidaten oplevert, maakt uitvoering van dit idee zeer realistisch." Het gaat naast PSV om onder anderen Van der Valk Hotel Eindhoven, Postillion Hotels, Libéma Vastgoed, Arcadis, Klokgebouw Cultuurhallen en enkele congresorganisaties.

Dat PSV een rol voor zichzelf weggelegd ziet, past bij de strategie die de club eerder al ontrolde. PSV heeft momenteel via de financiële bijdrage van vijf grote bedrijven Brainport als shirtsponsor en wil al langer een meer verbindende rol spelen in de regio. Bij het presenteren van de visie voor de lange termijn heeft de club al vaker gezinspeeld op een veel actievere houding in deze economisch bloeiende regio.

Iconisch

,,Wij hebben met het Philips Stadion een iconische én al bestaande locatie voor een congres- en evenementencentrum", zegt operationeel directeur Peter Fossen van PSV. ,,Een plek die de stad en Strijp-S perfect kan verbinden en bovendien vanaf de noordzijde een poort is naar de stad. Een aantal van de dingen die in zo'n complex gevraagd worden, doen we al. We hebben de ruimte om meer congressen te organiseren, want onze locatie is doordeweeks niet altijd bezet." Voor een congrescentrum in het stadion is als gezegd waarschijnlijk wel een aantal verbouwingen nodig. Voor een evenementencomplex nog meer, misschien zelfs een dicht dak, een te verschuiven betonnen vloer boven het veld en een verbouwing aan de noordzijde van het Philips Stadion over het daar lopende spoor heen. Dat laatste is waarschijnlijk een zeer ingewikkeld traject, waar jaren van onderzoek, inventarisatie en eventuele bouw overheen kunnen gaan.

Bedrijfsleven

Met name het bedrijfsleven van Brainport staat te springen om de komst van een grootschalig congrescentrum. Dat bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Eindhoven al eerder hield. Vrijdagmiddag maakte de gemeente de resultaten bekend van de marktverkenning voor een congres- en evenementencomplex.

Brainport heeft tot op heden geen congrescomplex met een aansprekende uitstraling, waar het regionale bedrijfsleven of bedrijfstakken zich kunnen presenteren. Daardoor slaan internationale congressen Brainport tot nu toe automatisch over bij hun zoektocht naar aansprekende en goed bereikbare congreslocaties, zo is de gedachte in Eindhoven.