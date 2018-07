PSV met jonge talenten naar Verbier, WK-gangers ontbreken

Met een vijftal jonge talenten in de gelederen start coach Mark van Bommel vandaag bij PSV de trainingsweek in het Zwitserse Verbier.

De nieuwe trainer van PSV heeft met spits Joël Piroe en de Tsjechische middenvelder Michal Sadilek (beiden 19 jaar) twee 'oude bekenden' aan boord. Met deze talenten behaalde hij vorig seizoen het kampioenschap met PSV onder 19.

Sadilek maakte in dat talententeam veel indruk. Hoewel hij klein van stuk is, liet hij keer op keer zien over een enorme motor te beschikken. Piroe (foto) is een aanvaller die de afgelopen jaren in de jeugdelftallen makkelijk het net vond. Eerder koos Van Bommel al verdediger Jordan Teze (18) uit voor zijn selectie voor het trainingskamp. Een ploeg die ook is aangevuld met de Jong PSV'ers Laros Duarte en Matthias Verreth.

Zoet

PSV trainde gisteren voor vertrek nog eenmaal in Eindhoven en daarbij viel onder anderen op dat Jeroen Zoet nog niet volledig met de groep meetrainde. De keeper werkte een individuele (loop-)sessie af en wordt de komende weken klaargestoomd voor de start van het nieuwe seizoen. Zoet is gewoon mee naar Zwitserland. Afgewacht moet worden of hij in de komende twee oefenduels inzetbaar is.

Bij PSV ontbreken nog Santiago Arias, Hirving Lozano en Albert Gudmundsson. Zij hebben na het WK nog even vakantie. PSV verwacht op tamelijk korte termijn een vertrek van de gewilde Arias en over de toekomst van Lozano is nog geen duidelijkheid te geven. Vrijwel dagelijks wordt de Mexicaan in het geruchtencircuit aan een van de Europese topclubs gelinkt. Het lijkt voor de Eindhovenaren bijna onmogelijk om hem te behouden, al heeft de club een zeer luxe uitgangspositie nu Lozano nog over een contract voor vijf jaar beschikt.

PSV probeert in ieder geval een extra middenvelder aan de selectie toe te voegen, nu Marco van Ginkel niet terugkeert.

De 27-koppige selectie:

Keepers: Zoet, Room, Van Osch.

Verdedigers: Isimat-Mirin, Luckassen, Schwaab, Angeliño, Obispo, Viergever, Dumfries, Teze.

Middenvelders: Hendrix, Rosario, Rigo, Ramselaar, Lundqvist, Mauro Junior, Sadilek, Duarte.

Aanvallers: De Jong, Pereiro, Romero, Bergwijn, Malen, Gakpo, Verreth, Piroe.