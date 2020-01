PSV met meerdere clubs in de markt voor linksback Ricardo Rodríguez

Rodríguez is de afgelopen periode aan veel clubs gelinkt, waaronder Watford, Napoli en Fenerbahce. Hij maakte in het verleden snel carrière bij VfL Wolfsburg, maar heeft zijn mooie periode in Duitsland geen vervolg kunnen geven in Italië. Dit seizoen kwam hij amper in actie en Rodríguez wil zijn EK-kansen levend houden. Hij speelde al meer dan 70 interlands voor Zwitserland.