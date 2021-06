PSV met nieuwe assistent en ‘verlengde’ Boscagli nieuw seizoen in

Trainer Roger Schmidt heeft daarop een andere jonge Duitse coach in zijn trainersploeg opgenomen. Het gaat om de 33-jarige Jens Wissing, die hij nog kent uit zijn tijd als speler in Münster. Hij werkte vorig seizoen bij Borussia Mönchengladbach en krijgt nu de kans om samen met bijvoorbeeld Jörn Wolf, Boudewijn Zenden en André Ooijer invloed uit te oefenen op de technische beslissingen op trainingscomplex De Herdgang.

Boscagli

Ook Monegask Olivier Boscagli is daar komend seizoen weer actief, met een verbeterd en langer contract. Het was al bekend dat PSV en hij in gesprek waren, maar donderdag kwamen hij en directeur voetbalzaken John de Jong een nieuwe verbintenis tot 2025 overeen. Boscagli is een van de speerpunten in de selectie van PSV en heeft zich vorig seizoen zo goed ontwikkeld, dat hij in de ogen van Schmidt het nieuwe contract ongetwijfeld verdiend heeft.