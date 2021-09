PSV met ‘verlengde’ Obispo naar Tilburg, waar de ploeg een aanval van Willem II kan verwachten

Met een handtekening van Armando Obispo onder een nieuw, verlengd en sterk verbeterd contract sloeg PSV vrijdag buiten de lijnen een belangrijke slag. De centrale verdediger is dit seizoen uitgegroeid tot vaste waarde in de ploeg van Roger Schmidt en lijkt naast de Braziliaan André Ramalho zijn belofte in te gaan lossen. Reden voor directeur voetbalzaken John de Jong om hem tot medio 2025 vast te leggen.

Ruggensteun

Voor Obispo en PSV is het nieuwe contract naast de drie punten tegen Go Ahead Eagles van deze week een ruggensteun om vandaag de Brabantse derby met Willem II met vertrouwen in te gaan.

Afgezien van de zege in Deventer en de krabbel van het grote talent was er afgelopen week niet veel positiefs te melden over PSV, dat de wonden likte na de dikke nederlaag tegen Feyenoord van afgelopen weekend. Een van de redenen waarom het minder liep, was het ontbreken van middenvelder Ibrahim Sangaré. Zo is althans wel de communis opinio in Eindhoven. Trainer Roger Schmidt daarover: ‘Een speler als Ibrahim hebben wij nodig in onze selectie, heb ik de afgelopen weken ook al aangegeven. Op het middenveld is hij voor ons een man die duels wint en daarmee levert hij een belangrijke bijdrage. Ik vond dat ook bij Pablo Rosario zo.”

Geen Madueke

Schmidt wilde niet zijn gelijk halen, maar glunderde wel toen er gisteren een aantal vragen over de afwezigheid van Sangaré kwam. Terwijl velen zich opwonden over zijn momenten van balverlies bleef de coach altijd hameren op het belang van zijn aanwezigheid in de ploeg. Tegen Willem II kan de Ivoriaan mogelijk alweer terugkeren na een blessure boven de liezen. ,,Ook Mario Götze is misschien nog een optie, maar we moeten afwachten hoe hij en Ibrahim zich voelen na de training. We beslissen pas op de wedstrijddag of ze meegaan.”

Willem II heeft bij de ploeg uit Eindhoven niet de status van favoriet, maar is wel een tegenstander die na goede weken respect ontmoet. ,,Ik vind ze goed gegroepeerd spelen en met elkaar verbonden. Daarbij zijn ze ook nog eens effectief en tactisch betrouwbaar ", aldus de coach, die niet kan beschikken over Noni Madueke. ,,Ik verwacht hem wel voor de interlandperiode van volgende week weer terug.”