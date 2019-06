PSV mikt op Lyanco als vervanger van Schwaab

De huidige aanvoerder van Jong Brazilië is in eigendom van het Italiaanse Torino. De rechtspoot kan in het hart van de defensie uit de voeten en maakte het afgelopen halfjaar op veel scouts een uitstekende indruk. In eerste instantie wist hij bij Torino geen basisplek af te dwingen, waarna de stap naar Bologna volgde. Die club wil hem graag vastleggen, net als naar verluidt Zenit Sint-Petersburg, AS Roma, VfL Wolfsburg en dus PSV.