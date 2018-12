PSV mist Maxi Romero voorlopig wegens deelname aan ‘Sudamericano’

Het in Chili georganiseerde toernooi begint op 17 januari en kan voor Argentinië onder 20 in het uiterste geval eindigen op 10 februari. PSV speelt tot die laatste datum vier duels in de eredivisie, FC Emmen-uit (20 januari), FC Groningen-thuis (26 januari), Fortuna Sittard-thuis (3 februari) en FC Utrecht-uit (10 februari).

Romero kwam dit seizoen vooral in actie bij Jong PSV en sprokkelde via invalbeurten minuten in het eerste elftal. PSV mist in januari ook Aziz Behich en Trent Sainsbury, die met Australië meedoen in het toernooi om de Azië Cup. In het uiterste geval zijn zij tot 1 februari niet beschikbaar, omdat dan de finale van het toernooi is.