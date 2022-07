PSV mist nog tien spelers tegen FC Eindhoven

Phillipp Mwene is weer terug in de teamtraining van PSV, maar nu nog niet inzetbaar. Hij lag er ruim vijf maanden uit met een knieblessure en zal vermoedelijk niet direct in topvorm zijn. André Ramalho en Mauro Júnior werken toe naar een rentree in augustus, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat kan. Carlos Vinícius doet weer aan een aantal onderdelen in de training mee, maar is nog niet inzetbaar. Dat laatste geldt ook voor Érick Gutiérrez. Olivier Boscagli is pas in 2023 terug, omdat hij met een kruisbandblessure kampt.