PSV mist tegen NEC nog altijd Pröpper en ook Madueke: ‘Alles gedaan om hem goed terug te krijgen’

Pröpper is er nog altijd uit met een knieprobleem en de hamstringblessure van Madueke (al voor de vierde keer in dit jaar) is een tegenvaller die overbleef uit de wedstrijd tegen Real Sociedad. Voorlopig ligt hij eruit bij PSV, maar een exacte termijn is nog niet te geven. ,,We hebben alles gedaan in trainingen om hem klaar te krijgen”, zei trainer Roger Schmidt vrijdag. ,,In een team zijn er soms blessures en bij ons zijn ze verschillend. Voor Noni is het nu de vierde keer dit jaar dat dit gebeurt en soms heb je dit met heel explosieve spelers. Niemand twijfelt aan zijn professionele houding.”