PSV moet buiten Eindhoven groei laten zien

Wie het vorige seizoen van PSV nog eens analyseert, ziet vrij snel waar het is misgegaan. Uitwedstrijden tegen concurrent Ajax en de subtoppers Feyenoord, AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen en Vitesse leverden welgeteld drie punten op. Waar de kampioensploeg van seizoen 2017-2018 goed scoorde tegen de uitdagers in het linkerrijtje, ging het vorige jaargang net te vaak mis. Dit seizoen zal het dus vooral in de grotere stadions in ons land beter moeten om Ajax in de luren te kunnen leggen.